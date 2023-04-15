Известный телеведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем продолжает активно делиться в социальных сетях кадрами из жизни на передовой. Он отправился на службу после 24-го февраля и продолжает защищать нашу страну.

«Напарника не выбирают! Так уже год говорит viacheslav_kondratiuk, но он знает, что мы друг за друга готовы жизнь отдать! А видос подпишу так: Как избавится от партнера за 5 часов поездки. Люблю тебя, братишка! Сразу извиняюсь за то, что не пристегнут» - поделился кадрами Салем с товарищем.

В сети позитивно реагируют на ролики Даниэля, выражая свое мнение:

«Это пожар, ребята вы хороши; Уверена, многие посмотрели, подтанцовывали, потому что нельзя устоять; Но как же он чувствует музыку; и да, пристегивайтесь, пожалуйста 👀

Аааааа класс, спасибо за улыбку души, берегите себя, свободный несгибаемый 🙌; Как можно быть таким классным 😍😁; Даниэль, берегите себя; Какие вы хорошенькие ❤️ Голливуд отдыхает!».

Ранее Даниэль признался - иногда бывает очень непросто, ведь каждый раз они рискуют жизнями, но не сдаются и продолжают бороться.

«Контактное сражение не всегда проходит гладко! Но наш дух не сломить! Оркам было не сладко! Люблю тебя, Украина!» - написал Даниэль. Как известно, ранее Салем и сам получил ранение, но попросил о нем не беспокоится, потому что он продолжает службу.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.