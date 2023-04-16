Популярный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем признался, что и у него уже есть травмы после службы.

В одной из передач ЖВЛ Даниэль Салем признался, что решил пойти на передовую линию, так как осознал, что в первую очередь должен защитить свою семью. Он не боится служить в Вооруженных Силах Украины, за исключением моментов, когда выходит на задание или возвращается из него.

Однако самое настоящее страшное для Салема - это то, что у него возникли проблемы с психологическим здоровьем. По словам Даниэля, ему придется много работать со специалистами после войны.

"Я вообще не сплю. Это ужасно трудно. Мне нужно будет много работать с психиатрами, чтобы вылечить все те раны, которые я набил внутри. Ты видишь ужасные вещи, ты слышишь ужасные вещи", - поделился знаменитый человек.

Признался также Даниэль, что ему трудно быть вдали от дочери, он очень скучает, но с ней только через видеосвязь. Его беспокоит, что он не знает, когда война закончится, и он не сможет встретиться с дочерью в ближайшее время.

Также Даниэль заговорил про свою службу на данный момент:

«Напарника не выбирают! Так уже год говорит viacheslav_kondratiuk, но он знает, что мы друг за друга готовы жизнь отдать! А видос подпишу так: Как избавится от партнера за 5 часов поездки. Люблю тебя, братишка! Сразу извиняюсь за то, что не пристегнут» - поделился кадрами Салем с товарищем.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.