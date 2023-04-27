Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка також є його концертним директором, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним фото та розповіла про своє нове захоплення.

Як виявилося, Сніжана захопилася спеціальною технікою малювання, яке працює як медитація. На нових фото та відео вона показала свої малюнки у техніці "нейролінії", які їй самій дуже подобаються. За словами Сніжани, вона зробила "чарівну суміш" у вигляді медитацій, нейроліній та дихальних практик", і отримала просто приголомшливий для неї результат.

"Моя BIG LOVE останніх місяців. Я в повному захваті! Я під великим враженням від результатів! Цей метод я глибоко вивчаю кілька місяців. Цей інструмент допоміг мені вийти із величезної кризи, допомагає щодня вирішувати завдання різної складності. Я зробила чарівну суміш у вигляді Медитації, Нейроліній, Дихальних практик. І це просто WOW! P.S. А ще - це неймовірно красиво! Гортайте карусель. Це мої малюнки. Людини, яка ніколи не малювала", - поділилася Бабкіна у підписі до публікації.

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