Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая также является его концертным директором, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным фото и рассказала о своем новом увлечении.

Как оказалось, Снежана увлеклась специальной техникой рисования, которое работает, как медитация. На новых фото и видео она показала свои рисунки в технике "нейролинии", которые ей самой очень нравятся. По словам Снежаны, она сделала "волшебную смесь" в виде медитаций, нейролиний и дыхательных практик", и получила просто потрясающий для нее результат.

"Моя BIG LOVE последних месяцев. Я в полном восторге! Я под большим впечатлением результатов! Этот метод глубоко изучаю несколько месяцев. Этот инструмент помог мне выйти из огромного кризиса, помогает ежедневно решать задачи разной сложности. Я сделала волшебную смесь в виде Медитации, Нейролиний, Дыхательных практик. И это просто WOW! P.S. А еще – это невероятно красиво! Листайте карусель. Это мои картинки. Человека, который никогда не рисовал", - поделилась Бабкина в подписи к публикации.

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