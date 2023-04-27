Українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, як їй дали спробувати постріляти з кулемета. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Якщо чесно, у комп'ютерних іграх дещо простіше", - написала Олександра в публікації.
Після цього зірка вирішила звернутися до фанів із невеликим проханням.
"Друзі! Це правда чи фотошоп?) Нью-Йорк", - написала Олександра.
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"Всім доброго ранку, є величезне прохання до людей, які перебувають у Нью-Йорку. Подивіться будь ласка на Таймс Сквер, сходіть і подивіться і зніміть відео людині, яка звертається до вас із Київської області, що там реально правда висить наша обкладинка", - попросила Зарицька у сторіс.
"А ще сьогодні день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми були кілька років тому в Чорнобилі. Тоді нам здавалося, що це найстрашніше, що сталося з нашою країною, і такий собі голос із минулого, про який треба пам'ятати і ніколи не допустити такої страшної катастрофи". . Ми зняли кліп і записали пісню і ще зняли бекстейдж влог", - продовжила на новому сторіс Олександра, розповідаючи про Чорнобильську трагедію.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька після зникнення вийшла на зв'язок до українців
А ще Politeka писала, що Зарицька з KAZKA показала, як роздавала пасочки людям похилого віку.
Також Politeka повідомляла, що солістка "KAZKA" Зарицька показала своїх бабусю та маму, які надихають її