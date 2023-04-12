Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая отдает все свои силы во время благотворительных концертов. Она также успевает писать новые песни, раздает интервью, а также ведет блог в сети. На этот раз в Инстаграм она посвятила пост сильным женщинах, которые есть сейчас в ее жизни.
Александра Зарицкая рассказала, что ей повезло. Ведь всю жизнь возле нее находятся крутые и сильные женщины. Они вдохновляли артистку своей целеустресленностью и смелостью, а также от них она впитала творчество.
"Сначала — мама и бабушка, потом сестры, подруги, а сегодня еще и необычные девушки-артистки, исполнительницы, художницы, с которыми я счастлива дружить и работать рядом. Ими я вдохновляюсь и с них беру пример... Не зря один из моих любимых треков KAZKA "Пісня Сміливих Дівчат"", - призналась солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая.
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К своему признанию знаменитость опубликовала снимки с любимыми бабушкой и мамой, а также подругами и своей командой.
Пользователи сети под снимками засыпали комплиментами певицу и ее маму с бабушкой. Они отмечали настолько хорошо они выглядят:
"Ваша бабушка, то легенда)) обожаю", "Какие же вы хорошенькие, просто слов нет. А бабушка такая милашка", "Бабулечка просто душка, а мама то какая красавица".
Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Александра Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.
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