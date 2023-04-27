Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как ей дали попробовать пострелять из пулемета. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Если честно, в компьютерных играх немного все проще", - написала Александра в публикации.

После этого звезда решила обратиться к фанатам с небольшой просьбой.

"Друзья! Это правда или фотошоп?) Нью-Йорк", - написала Александра.

"Всем доброе утро, есть огромная просьба к людям, которые находятся в Нью-Йорке. Посмотрите пожалуйста на Таймс Сквер, сходите и посмотрите и снимите видео человеку, которая обращается к вам из Киевской области, что там реально правда висит наша обложка", - попросила Зарицкая в сторис.

"А еще сегодня день памяти Чернобыльской трагедии. Мы были пару лет назад в Чернобыле. Тогда нам казалось, что это самое страшное, что произошло с нашей страной, и такой себе голос из прошлого, о котором нужно помнить и никогда не допустить такой страшной катастрофы. Мы сняли клип и записали песню и еще сняли бекстейдж влог", - продолжила на новом сторис Александра, рассказывая о Чернобыльской трагедии.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая после исчезновения вышла на связь к украинцам

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