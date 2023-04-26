Певица Александра Зарицкая после исчезновения вышла на связь. Звезда опубликовала новое сторис в Инстаграм, где обратилась к украинцам.

"Неделю меня не было тут, какие новости? Что я пропустила?", - написала Александра и предложила написать фанатам в окошке последние новости.

"Привет, господа. Неделю я была без Инстаграма, у меня был, как сейчас говорят очень модные люди, ретрит. Но сейчас возвращаюсь и хочу сделать несколько для вас сюрпризов, подарочков, включаюсь максимально в Инстаграм, потому буду очень рада вас тут смотреть. Мы сейчас находимся на выступлении для военных и сегодня мы выступаем для ПВО, поэтому я нахожусь в кабинете очень важного человека. Выступаем сегодня и едем домой. Вот так. Как ваши дела?", - сказала Александра, обращаясь к украинцам.

А также звезда показала, как ее рекламируют в Нью-Йорке. Звезда соответствующий пост опубликовала в своем Инстаграм.

"Чувствую себя где-то между Рианной и Бейонсе и мечтаю на секунду перенестись на центральную улицу Нью-Йорка, чтобы увидеть это своими глазами! Но дома – дела не менее важны. Ведь уже через несколько часов мы споем для настоящих звезд — ребят из ПВО Киева и области", - написала Александра.

Напомним, Зарицкая из KAZKA показала, как раздавала пасочки пожилым украинцам

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