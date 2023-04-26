Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка днями стала мамою вже третьої дитини, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. А цього разу зірка виклала емоційне послання, в якому нагадала українцям про трагічну дату в нашій історії та про неймовірну силу духу українського народу.

Для ілюстрації свого посту Світлана опублікувала сумне чорно-біле фото, на ній мішкувате вбрання, волосся розпатлане, а на обличчі відчайдушний вигляд. За словами співачки, українці почали звикати до болю і її це засмучує.

"Ми стали звикати до болю... Щоденні хвилини мовчання... Щоденні втрати найкращих... Все зараз тільки заради перемоги, а решта відходить на другий план. Проте мусимо пам'ятати всі етапи нашої історії, яка нажаль має аж занадто сумних дат. Іноді дивуюсь, звідки в нас така сила - стільки випробувань випало на цю землю, що могли б зламати будь-кого. Будь- кого, але не нас. Ми станемо сильніші. Сьогодні ми згадуємо ще одну трагічну дату - річницю Чорнобильської трагедії. Тих, хто своїм життям врятував мільйони. Тих, хто вимушений був покинути домівки. Але не забудемо і режим, який до останнього приховував правду і наражав на смертельну небезпеку простих людей. Кажуть що торік "рудий ліс" помстився їх нащадкам... Ми точно їм цього не пробачимо", - написала Тарабарова у своєму посту.

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