Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая на днях стала мамой уже третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. А в этот раз звезда выложила эмоциональное послание, в котором напомнила украинцам о трагической дате в нашей истории и о невероятной силе духа украинского народа.

Для иллюстрации своего поста Светлана опубликовала печальное черно-белое фото, на ней мешковатый наряд, волосы растрепаны, а на лице отчаянный вид. По словам певицы, украинцы начали привыкать к боли, и ее это огорчает.

"Мы стали привыкать к боли... Ежедневные минуты молчания... Ежедневные потери лучших... Все сейчас только ради победы, а остальные уходят на второй план. Однако должны помнить все этапы нашей истории, которая, к сожалению, имеет слишком печальные даты. Иногда удивляюсь, откуда у нас такая сила – столько испытаний выпало на эту землю, что могли бы сломать кого угодно. Любого, но не нас. Мы станем сильнее. Сегодня мы вспоминаем еще одну трагическую дату – годовщину Чернобыльской трагедии. Тех, кто своей жизнью спас миллионы. Тех, кто вынужден был покинуть дома. Но не забудем и режим, который до последнего скрывал правду и подвергал смертельной опасности простых людей. Говорят, что в прошлом году "рыжий лес" отомстил их потомкам... Мы точно им этого не простим", - написала Тарабарова в своем посте.

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