Ектор Хіменес-Браво записав звернення до своїх підписників та попросив про допомогу всіх небайдужих.

Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво активно займається волонтерською діяльністю і навіть час від часу їздить у прифронтові міста, де роздає гуманітарку та готує для захисників. На цей раз на своїй сторінці в Інстаграм-сторіз Ектор звернувся до підписників за допомогою.

Ектор Хіменес-Браво записав звернення до своїх підписників та попросив про допомогу всіх небайдужих.

"Друзі, нашим героям дуже потрібна допомога. Нашим захисникам у Бухмуті дуже потрібні 200 тисяч гривень. Їм потрібні наші донати та підтримка. Обіцяю, що опублікую всі документи та чеки, як ми це робили, коли придбали для захисників спеціальне авто... Це дуже важливо, адже нашим героям потрібна наша допомога. Разом до перемоги!" - звернувся до українців Ектор Хіменес-Браво.

Суддя проекту "Майстер Шеф" наголосив, що кожен внесок важливий. Допоможуть навіть 50 гривень.

Телеведучий та суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво уточнив, що 200 тисяч гривень потрібні для коштів нічного бачення, які так необхідні українським захисникам у Бахмуті. Вони потрібні для того, щоби хлопці вночі якісно знищували ворога.

Усі бажаючі можуть зробити свій грошовий внесок за цим посиланням.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.