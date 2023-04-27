Эктор Хименес-Браво записал обращение к своим подписчикам и попросил о помощи всех неравнодушных.

Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается волонтерской деятельность и даже время от времени ездит в прифронтовые города, где раздает гумманитарку и готовит для защитников. В этот раз на своей странице в Инстаграм-сториз Эктор обратился к подписчикам за помощью.

Эктор Хименес-Браво записал обращение к своим подписчикам и попросил о помощи всех неравнодушных.

"Друзья, нашим героям очень нужна помощь. Нашим защитникам в Бухмуте очень нужны 200 тысяч гривен. Им нужны наши донаты и поддержка. Обещаю, что опубликую все документы и чеки, как мы это делали, когда приобрели для защитников специальное авто... Это очень важно, ведь нашим героям нужна наша помощь. Вместе к победе!", - обратился к украинцам Эктор Хименес-Браво.

Судья проекта "Мастер Шеф" подчеркнул, что каждый взнос важен. Поможет даже 50 гривен.

Телеведущий и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво уточнил, что 200 тысяч гривен нужны для средств ночного видения, которые так необходимы украинским защитникам в Бахмуте. Они нужны для того, чтобы ребята ночью качественно уничтожали врага.

Все желающие могут сделать свой денежный взнос по этой ссылке.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.