Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается волонтерской деятельность и даже время от времени ездит в прифронтовые города, где раздает гумманитарку и готовит для защитников. В этот раз на своей странице в Инстаграм-сториз Эктор обратился к подписчикам за помощью.
Эктор Хименес-Браво записал обращение к своим подписчикам и попросил о помощи всех неравнодушных.
"Друзья, нашим героям очень нужна помощь. Нашим защитникам в Бухмуте очень нужны 200 тысяч гривен. Им нужны наши донаты и поддержка. Обещаю, что опубликую все документы и чеки, как мы это делали, когда приобрели для защитников специальное авто... Это очень важно, ведь нашим героям нужна наша помощь. Вместе к победе!", - обратился к украинцам Эктор Хименес-Браво.
Судья проекта "Мастер Шеф" подчеркнул, что каждый взнос важен. Поможет даже 50 гривен.
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Телеведущий и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво уточнил, что 200 тысяч гривен нужны для средств ночного видения, которые так необходимы украинским защитникам в Бахмуте. Они нужны для того, чтобы ребята ночью качественно уничтожали врага.
Все желающие могут сделать свой денежный взнос по этой ссылке.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.