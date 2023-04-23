Повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом невероятно сочных чебуреков. Тесто и начинка из мяса - что может быть вкуснее? Он обещает, что они будут лучше, чем те, что можно купить в ресторане или магазине. Также кулинар дал несколько своих советов в Инстаграм.
Тесто:
• Кипяток - 200 мл
• Мука – 400 г
• Соль – 1 ч.л.
Начинка:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Любимый продукт украинцев стремительно дорожает: в чем причина и что будет дальше
Угроза наступления из Беларуси, о чем говорят военные: "Очень активно наращивают..."
Повышение тарифов на электроэнергию скажется на кошельках: "на треть вырастут для..."
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
• Фарш - 400 г
• Лук – 1 шт.
• Сливочное масло – 40 г
• Вода – 100 мл
• Зелень (петрушка и кинза, зеленый лук)
• Соль и перец – по вкусу
Соус:
• Томат – 1 шт
• Зелень (кинза, зеленый лук)
• Масло растительное
• Соль и перец – по вкусу
• Лимонный сок
Чтобы не пачкать посуду, Хименес-Браво использует пленку для завертывания теста, а для удаления лишнего масла из чебуреков - бумажные полотенца. Рецепт можно сохранить на потом, и после готовки обязательно поделиться впечатлениями в комментариях.
«Когда собиралась посидеть на диете после Пасхи, а у Эктора рецепт чебуреков 😅; Маникюр🔥; невероятно сочные😍; Как захочу чебуреков, приду к Вам на страницу по рецепту! Смаааачно – вижу, верю!; Ну нельзя же так! Не успеваю слюну проглатывать» - поддержали в сети.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.