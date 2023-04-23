Повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом невероятно сочных чебуреков. Тесто и начинка из мяса - что может быть вкуснее? Он обещает, что они будут лучше, чем те, что можно купить в ресторане или магазине. Также кулинар дал несколько своих советов в Инстаграм.

Тесто:

• Кипяток - 200 мл

• Мука – 400 г

• Соль – 1 ч.л.

Начинка:

• Фарш - 400 г

• Лук – 1 шт.

• Сливочное масло – 40 г

• Вода – 100 мл

• Зелень (петрушка и кинза, зеленый лук)

• Соль и перец – по вкусу

Соус:

• Томат – 1 шт

• Зелень (кинза, зеленый лук)

• Масло растительное

• Соль и перец – по вкусу

• Лимонный сок

Чтобы не пачкать посуду, Хименес-Браво использует пленку для завертывания теста, а для удаления лишнего масла из чебуреков - бумажные полотенца. Рецепт можно сохранить на потом, и после готовки обязательно поделиться впечатлениями в комментариях.

«Когда собиралась посидеть на диете после Пасхи, а у Эктора рецепт чебуреков 😅; Маникюр🔥; невероятно сочные😍; Как захочу чебуреков, приду к Вам на страницу по рецепту! Смаааачно – вижу, верю!; Ну нельзя же так! Не успеваю слюну проглатывать» - поддержали в сети.

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