Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка та кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва , яка з початку війни всіма силами підтримує Україну, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка спорту виклала у своєму профілі чарівне фото із чоловіком та привітала його з днем ​​народження.

Як видно, на новій фотографії Лілія та її чоловік – американський бізнесмен Ігор Дубинський – зображені на прогулянці в гарній локації, мабуть, під час романтичної подорожі. У момент зйомки парочка солодко цілується, Лілія аж підняла ногу, а Ігор її ніжно обіймає.

У підписі до публікації Подкопаєва зворушливо привітала коханого з днем ​​народження: "Вітаю тебе, коханий, з Днем народження! Щоб ти не запланував, воно обов’язково здійсниться. Бажаю тобі успіху у всіх справах і залишайся таким, як є — найкращим! Happy B-day! Love U".

Шанувальники спортсменки теж не залишилися осторонь і почали вітати її чоловіка зі святом:

"Які гарні".

"Вітаємо!".

"Привітання з Італії".

"З днем ​​народження. Чарівного чоловіка, чоловіка, друга, партнера! Усіх благ!".

"З днем ​​народження! Бажаю всіх Божих благодатей! Багато літ".

"Привітання з Одеси. Нехай ваш коханий буде здоровим і успішним, нехай любить вас ще більше".

"З іменинником, Лілечко. Всіх благ, процвітання та любові вам!".

"Які ви милі".

"Прекрасна пара! Щастя вам! Багато років".

"Щирі привітання коханому".

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