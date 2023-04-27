Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и кума Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая с начала войны всеми силами поддерживает Украину, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила в своем профиле очаровательное фото с мужем и поздравила его с днем рождения.

Как видно, на новой фотографии Лилия и ее муж – американский бизнесмен Игорь Дубинский – запечатлены на прогулке в красивой локации, видимо, во время романтического путешествия. В момент съемки парочка сладко целуется, Лилия аж ногу подняла, а Игорь ее нежно обнимает.

В подписи к публикации Подкопаева трогательно поздравила любимого с днем рождения: "Поздравляю тебя, любимый, с Днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть – лучшим! Happy B-day! Love U".

Поклонники спортсменки тоже не остались в стороне и принялись поздравлять ее мужа с праздником:

"Какие красивые".

"Поздравляем!".

"Поздравления из Италии".

"С днем рождения. Волшебного мужа, мужчину, друга, партнера! Всех благ!".

"С днем рождения! Желаю всех Божьих благодатей! Многая лета".

"Поздравления из Одессы. Пусть ваш любимый будет здоров и успешен, пусть любит вас еще больше".

"С именинником, Лилечка. Всех благ, процветания и любви вам!".

"Какие вы милые".

"Прекрасная пара! Счастья вам! Много лет".

"Искренние поздравления любимому".

Напомним, "Подверглась его чарам": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже.

Как сообщала Politeka, "Какие вы молодцы": Цымбалюк из "Крепостной" похвастался наградой, которую получил от военных.

Также Politeka писала, что "Как много людей…": Решетник из "Холостяка" рассказал, что его удивило на прогулке в Киеве.