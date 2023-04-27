26 квітня – день, коли вшановуємо всіх учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька присвятила пост цій трагедії у своїх Інстаграм-сторизах, а також опублікувала кліп, який був знятий у зоні відчуження.

"Ми були кілька років тому в Чорнобилі. І тоді нам здавалося, що це найжахливіше, що трапилося з нашою Україною. Знаєте, таке собі відлуння, про яке треба пам'ятати і робити все можливе, щоб не допустити його повторення, повторення цієї страшної катастрофи"....Ми там записали пісню та зняли кліп", - зазначила Олександра Зарицька.

До того ж співачка опублікувала кадри, зняті в Чорнобильській зоні. Тоді аристка побувала там уперше, але не відчувала страху лише незвичний спокій.

Так, кілька років тому популярний український гурт "KAZKA" представив унікальне відео на пісню "Острів" про Чорнобильську трагедію, записану в рамках міжнародного проекту "Звуки Чорнобиля".

Варто також зазначити, що Олександра Зарицька розповіла, що основний меседж, який колектив хотів би донести до слухача за допомогою треку та відео "Острів" – не повторити катастрофу.

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