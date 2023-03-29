Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как расслабляется во Франции между концертами, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является фронтвумен группы KAZKA. Звезда прославилась в одном из сезонов "Х-Фактора", где выступила с авторской песней "Свята", впечатлив даже Настю Каменских. После этого певица вместе с группой записала множество хитов, которые стали популярными не только в Украине, но и мире.

Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Александра показала, как расслабляется между концертами во Франции.

"Вот такие поездки на концерты мне подходят", - написала звезда в публикации.

А до этого звезда рассказывала о релизе своей новой песни. Артистка появилась в платье невесты и поделилась сокровенным в публикации Инстаграм.

"Когда я впервые уехала от своего любимого на 2 месяца, это был самый сложный период. Во всех смыслах. Страх войны, тоска по ближайшему человеку, печаль, психологическое давление. Трудно было реализовать себя, быть полезной, жить здесь и сейчас. Мнениями я была с ним в Украине. Знаю, что многие из вас понимают, о чем я. Некоторые не виделись со своими уже почти год", - написала Александра.

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