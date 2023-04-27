26 апреля - день, когда чествуем всех участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая посвятила пост этой трагедии в своих Инстаграм-сториз, а также опубликовала клип, который был снят в зоне отчуждения.

"Мы были пару лет назад в Чернобыле. И тогда нам казалось, что это самое ужасное, что случилось с нашей Украиной. Знаете, такой себе отголосок, о котором нужно помнить и делать все возможное, чтобы не допустить его повторения, повторения этой страшной катастрофы... Мы там записали песню и сняли клип", - отметила Александра Зарицкая.

К тому же певица опубликоваала кадры отснятые в Чернобыльской зоне. Тогда аристка побывала там впервые, но не чувствовала страха лишь странное спокойствие.

Так, несколько лет назад популярная украинская группа "KAZKA" представила уникальное видео на песню "Остров" о Чернобыльской трагедии, записанную в рамках международного проекта "Звуки Чернобыля".

Стоит также отметить, что Александра Зарицкая рассказала, что основной месседж, который коллектив хотел бы донести до слушателя с помощью трека и видео "Остров" – не повторить катастрофу.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Александра Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.

Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.