Українська шеф-кухаря та суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вирішила показати, як змінила свою зовнішність. Відповідні кадри зірка опублікувала в Інстаграм, де ділиться особистими кадрами та рецептами.

"Просто поділюсь, раптом хтось хоче, але сумнівається. Місяць тому зробила бліферо на верхньому столітті. І дуже задоволена. Начебто життєвий тягар прибрали", - написала зірка у публікації.

Варто зазначити, що Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійної вечері, збираючи гроші для Батьківщини. А нещодавно знаменитість розповіла про свою самотність.

"Якби я не була кулінаром і мала б блог - я б розповідала про те, як не вийти заміж. Тобто як невдало вийти, а потім не мати взагалі жодних стосунків вже більше 5 років. Тому що ука просто не складається! Як постійно над собою працювати і все одно не бути задоволеною собою. Ооооо я в тому майстер і чорний пояс маю - як недолюблювати і недооцінювати себе", - написала Ольга.

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