Украинская шеф-поварка и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила показать, как изменила свою внешность. Соответствующие кадры звезда опубликовала в Инстаграм, где делится личными кадрами и рецептами.

"Просто поделюсь, вдруг кто-то хочет, но сомневается. Месяц назад сделала блиферо на верхней веке. И очень довольная. Вроде жизненный груз убрали", - написала звезда в публикации.

Стоит отметить, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Родины. А недавно знаменитость рассказала о своем одиночестве.

"Если бы я не была кулинаром и имела бы блог – я бы рассказывала о том, как не выйти замуж. То есть как неудачно выйти, а потом не иметь вообще никаких отношений уже более 5 лет. Потому что ука просто не складывается! Как постоянно над собой работать и все равно не быть довольна собой. Ооооо я в том мастер и черный пояс имею – как себя недолюбливать и недооценивать", - написала Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" бросила все дела и обратилась к украинцам

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