Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", бросила свои дела, выйдя на связь и обратившись к фанатам.

Украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская прервала свои дела ради важного дела. Звезда вышла на связь к украинцам в своем сторис Инстаграм, рассказав, в чем дело.

"Оля залипла в своих делах, немного проблемах, немного радостях. И еще б наверное не выходила в сторис, если бы не...", - написала на первом сторис Ольга.

"Если бы не твой день рождения, мой друг", - написала на втором сторис звезда, обращаясь к коллеге и другу Владимиру Ярославскому, с которым судит проект "Мастер Шеф", пишет книгу рецептов и организовывает благотворительные ужины. Украинцы джае подозревают роман у пары, но Владимир и Ольга только подливают масла в огонь, но не признают отношения.

"Хочу, чтобы ты всегда был lucky", - продолжила звезда.

"Ты верно смотришь! Всегда, вверх! Обожаю тебя, хотя ты в позапрошлый год так и не пришел на мой день рождения", - написала Ольга, не забывая маленькие старые обиды. Также звезда поделилась совместным фото с Владимиром, где прижалась к шеф-повару.

"Я с тобой", - написала на последнем сторис шеф-повар, показав совместную прогулку по ночи, где их сняли со спины.

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