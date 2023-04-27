Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", продемострувала фігуру в самій лише білизні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова чесно розповіла про стосунки зі своїм тілом.

"Я не соромлюсь свого тіла, але знаю, що хочу покращити і над чим працювати! Мені 34 роки, я маю двох прекрасних діточок. Все життя займаюсь танцями і спортом! Намагаюсь вести здоровий спосіб життя і дотримуватись +\- здорового режиму харчування. Я не претендую на конкурс краси 90/60/90, не маю зросту 180см і не є визнаною красунею світових конкурсів краси і це не завадило мені досягти успіху в особистому житті, кар’єрі та отримати бажані результати і здійснити свої мрії", — зізнається танцюристка.

Артистка також вирішила дати українкам кілька корисних порад із цього приводу.

"Цінуйте себе, любіть своє тіло, живіть у гармонії зі своїми почуттями і відчуттям навколишнього середовища,будьте чесні із собою, сприймайте конструктивну критику, вмійте відстояти свою думку,навіть якщо всі проти неї. Не марнуйте своє життя і свій час на пошуки ідеальних форм, стосунків, роботи. Не будьте ідеальними. Будьте собою!", — наголосила Ілона Гвоздьова.

Українці в коментарях підтримали зірку:

"Навіть без фото, Ваші слова варті того, щоб дослухатися. Ви неймовірно сильна💜";

"Таке тiло, як у вас, це мрiя😍".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

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