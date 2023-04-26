Українська хореограф Ілона Гвоздьова , яка виходила на паркет "Танців з зірками" і стала переможницею цього танцювального проекту, нещодавно розповіла, що трохи захворіла. Після цього танцівниця поділилася в Інстаграм-Сториз, що в неї вилізли наслідки застуди, з якими їй доведеться боротися.
Так, переможниця "Танців із зірками" показала червоні цятки, які з'явилися у неї на обличчі. Вони додалися до простудного захворювання, на яке та раніше хворіла.
"Це просто жах. Ось така історія у мене продовжується на обличчі. Як кажуть, неприємності не приходять одні. До хвороби ще додалася алергія. Сподіваюся, що до благодійного мотиваційного заходу "Ukrainian Women Unity" я зможу знову стати красивою", - поділилася з пеідписниками Ілона Гвоздьова.
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Танцівниця також чесно розповіла, що відчуття у неї були ганебні. Переможниця "Танців із зірками" думала, що вмирає, не могла спати, і навіть дихати не могла. До того ж її мучили інші симптоми.
"Сверблячка, очі у сльозах, червоні, навколо носа все червоне та роздратоване, дихати нічим. Крім цього, горло болить, а вночі без сну, запас і смак майже невідчутні", - резюмувала Ілона Гвоздьова.
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