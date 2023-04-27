В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева честно рассказала об отношениях со своим телом.

"Я не стесняюсь своего тела, но знаю, что хочу улучшить и над чем работать! Мне 34 года, у меня двое прекрасных детишек. Всю жизнь занимаюсь танцами и спортом! Пытаюсь вести здоровый образ жизни и соблюдать +\- здоровый режим питания. Я не претендую на конкурс красоты 90/60/90, нет роста 180см и не признанная красавица мировых конкурсов красоты и это не мешало мне добиться успеха в личной жизни, карьере и получить желаемые результаты и осуществить свои мечты", — признается танцовщица.

Артистка также решила дать украинкам несколько полезных советов на этот счет.

"Цените себя, любите свое тело, живите в гармонии со своими чувствами и ощущением окружающей среды, будьте честны с собой, воспринимайте конструктивную критику, умейте отстоять свое мнение, даже если все против нее. Не тратьте свою жизнь и свое время на поиски идеальных форм, отношений, работы. Не будьте идеальными. Будьте собой!", - подчеркнула Илона Гвоздева.

Украинцы в комментариях поддержали звезду:

"Даже без фото, Ваши слова стоят того, чтобы прислушаться. Вы невероятно сильна💜";

"Такое тело, как у вас, это мечта 😍".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже удивила украинцев.