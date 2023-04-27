У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Україна внаслідок чергового обміну повернула додому з полону 44 захисника.
Зеленський вперше із початку повномасштабного вторгнення поговорив телефоном із лідером Китаю. Після розмови одразу було оголошено про призначення українського посла в цій країні, а Пекін спрямує до Києва спеціальну делегацію з врегулювання «конфлікту».
В Москві прохолодно сприйняли новину про дзвінок, адже там сподівалися, що матимуть із Китаєм ексклюзивні стосунки. У Вашингтоні - привітали.
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Марічка Падалко також звернулася до українців по допомогу: "Прошу ваших реакцій під постом. Вчора мене знов «обмежили» за старий допис з прямою мовою україноненависника Татарського. Мова ненависті - його. Обмежили мене «за цитування»".
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.
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Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.