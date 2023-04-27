Відома ведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 427 день широкомасштабної війни.

У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Україна внаслідок чергового обміну повернула додому з полону 44 захисника.

Зеленський вперше із початку повномасштабного вторгнення поговорив телефоном із лідером Китаю. Після розмови одразу було оголошено про призначення українського посла в цій країні, а Пекін спрямує до Києва спеціальну делегацію з врегулювання «конфлікту».

В Москві прохолодно сприйняли новину про дзвінок, адже там сподівалися, що матимуть із Китаєм ексклюзивні стосунки. У Вашингтоні - привітали.

«Контрнаступ тихесенько йде», - заявила речниця «Півдня» Наталія Гуменюк (відео 4). ЗСУ готують «сюприз» у Бахмуті (відео 5). Такий вигляд зараз має майже повністю зруйноване місто (відео 6).

На Кіпрі внаслідок пожежі (найімовірніше, підпал) згорів російський культурний центр (відео 7). А в рф під час тренувального польоту розбився винищувач. Пілоти врятувалися (відео 8).

Королівське подружжя офіційно відкрило сцену Євробачення, яке Велика Британія проведе від імені України. Скоро в Ліверпулі розпочнуться репетиції, перший півфінал – 9 травня (відео 9).

Марічка Падалко також звернулася до українців по допомогу: "Прошу ваших реакцій під постом. Вчора мене знов «обмежили» за старий допис з прямою мовою україноненависника Татарського. Мова ненависті - його. Обмежили мене «за цитування»".

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.