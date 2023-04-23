Ведуча каналу "1+1" Марічка Падалко показала рідкісне фото зі своїм доньками, наголосивши на необхідності підтримки та захисту дівчат і жінок.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Канаді громадська організація вигадала щорічну акцію, через яку чоловіки можуть показати свою солідарність із жінками, які страждають від домашнього насильства і домагань.

"Можна, наприклад, пройтися на підборах 4 квартали або 4 кілометри. Цифра символізує те, що кожна четверта жінка в країни за своє життя зазнає певну форму насильства з боку чоловіків. Можна пройтися 6 кварталів- бо кожні 6 днів в Канаді від рук партнера гине жінка", — пише ведуча.

Так, напередодні символічну дистанцію на високих підборах пройшли всі члени канадського уряду.

"Тільки вчора мала з дівчатами розмову про важливість власних кордонів, особливо, коли немає поруч батьків. Я бачу, як наша молодь ставиться до цього уважніше, ніж наше покоління, але всеодно це дуже складний предмет для вивчення і застосування в житті. Як говорите з дітьми про особисті кордони? Іноді це не дуже зручно", — додала Марічка Падалко.

Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв у шлюбі з 2010 року. Вони виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, які наразі живуть у Празі, а також сина Михайла, з яким віднедавна ведуча залишилася в Києві вдвох.

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