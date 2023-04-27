У себя в Instagram Маричка Падалко рассказала, что Украина в результате очередного обмена вернула домой из плена 44 защитника.

Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения поговорил по телефону с лидером Китая. После разговора сразу было объявлено о назначении украинского посла в этой стране, а Пекин направит в Киев специальную делегацию по урегулированию «конфликта».

В Москве прохладно восприняли новость о звонке, ведь там надеялись, что будут иметь с Китаем эксклюзивные отношения. В Вашингтоне – поздравили.

«Контрнаступление тихонечко идет», - заявила пресс-секретарь «Юга» Наталья Гуменюк (видео 4). ВСУ готовят «сюприз» в Бахмуте (видео 5). Так выглядит сейчас почти полностью разрушенный город (видео 6).

На Кипре в результате пожара (вероятнее всего, поджог) сгорел российский культурный центр (видео 7). А в рф во время тренировочного полета разбился истребитель. Пилоты спаслись (видео 8).

Королевские супруги официально открыли сцену Евровидения, которое Великобритания проведет от имени Украины. Скоро в Ливерпуле начнутся репетиции, первый полуфинал – 9 мая (видео 9).

Маричка Падалко также обратилась к украинцам за помощью: "Прошу ваших реакций под постом. Вчера меня опять «ограничили» за старую публикацию с прямым языком украиноненавистника Татарского. Язык ненависти - его. Ограничили меня «за цитирование»".

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.