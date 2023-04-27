Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні шоу "Танці з зірками", вже кілька років разом із чоловіком-бізнесменом живе в Швейцарії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася, чим там займається. Так, напередодні вона організувала великодній табір для дітей.

"Коли ми з командою планували цю активність для українських діток, я реально хвилювалась. Бо не знала, як правильно все організувати так, аби було цікаво, корисно, зручно. Адже ми ніколи не займалися подібним. Та мені було надзвичайно приємно, що до нас долучилися стільки дітей та батьків", — пише ведуча.

Її вразило, що деякі сім‘ї щодня витрачали по 1.5 години в одну сторону, аби дістатися до них і взяти участь.

"Це прямо розчулило🥹 Я рада, що мені вдалося бути присутньою у таборі щодня та спілкуватися з дітками й їхніми батьками. Ми зблизилися та стали як одна велика родина. А ще, я вкотре переконалася, які наші діти розумні і талановиті! 🤩 Їхні таланти обов‘язково потрібно розвивати та показувати світові. Таким чином і діткам буде користь, і буде можливість підтримувати українську культуру тут, поки всі ми далеко від дому", — додала Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.

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