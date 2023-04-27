Иванна Онуфрийчук, заменившая Тину Кароль в последнем сезоне шоу "Танці з зірками", уже несколько лет вместе с мужем-бизнесменом живет в Швейцарии. В этот раз на своей странице в Instagram звезда похвасталась, чем там занимается. Так, накануне она организовала пасхальный лагерь для детей.

"Когда мы с командой планировали эту активность для украинских деток, я реально волновалась. Потому что не знала, как правильно все организовать так, чтобы было интересно, полезно, удобно. Мы ведь никогда не занимались подобным. Но мне было очень приятно, что к нам присоединились столько детей и родителей", - пишет ведущая.

Ее поразило, что некоторые семьи ежедневно тратили по 1.5 часа в одну сторону, чтобы добраться до них и принять участие.

"Это прямо растрогало 🥹 Я рада, что мне удалось присутствовать в лагере каждый день и общаться с детьми и их родителями. Мы сблизились и стали как одна большая семья. А еще, я в очередной раз убедилась, какие наши дети умные и талантливые! 🤩 Их таланты обязательно нужно развивать и показывать миру. Таким образом и деткам будет польза, и будет возможность поддерживать украинскую культуру здесь, пока все мы вдали от дома", — добавила Иванна Онуфрийчук.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

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