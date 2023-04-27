Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила появою у лікарні, не побоявшись приїхати до Дніпра.

Співачка Тіна Кароль спромоглася здивувати фанатів, відвідавши Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова та влаштувавши концерт для поранених бійців та медичного персоналу.

Відома співачка справила враження на лікарів та пацієнтів Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, виконавши свої пісні прямо у холі лікарні.

Дослідження доводять, що музика може позитивно впливати на організм людини, і це підтвердилося на практиці, зауважили про це в мережі. Міністерство охорони здоров'я наголосило, що подібні виступи є справжнім подарунком для лікарів.

«Браво. Як вона схожа на маму Люду!; Це дуже добре, що Тіна доїхала до Дніпра, а Каменських не може! Всі концерти повз нього та Харкова; Тіна - справжня патріотка країни, яка робить все, що в її силах, для перемоги;

Сильна, вольова, і така молодчинка Тіночка; шкода, що не знала, могла б побачити Тіну; Хороша сукня .... дуже ».

Також Тіна Кароль поділилася кадрами із нової фотосесії, яку влаштувала на узбережжі. Причому артистка вирішила приховати фігуру під білою теплою ковдрою, зробивши один акцент - тільки на ноги.