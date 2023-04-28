Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч не приховує того, що іноді дивиться канал журналіста та блогера Юрія Дудя, де він бере інтерв'ю у відомих особистостей. Але останнє справило на телеведучого неприємне враження. Про це він розповів у відеоролику, який опублікував на сторінці в Інстаграм.

Цього разу Юрій Дудь взяв інтрв'ю у 13-го чемпіона світу з шахів та опозиційного політика Гаррі Каспарова. Каспаров - єврей, вірменського походження, який народився в Азербайджані, але має Хорватське громадянство і живе в США за грінкартою.

Для аудиторії найболючішою стала частина про стратегію та тактику опозиції. Багато хто сприйняв його слова за нападки на опозиціонерів Навального та Яшина, а деякі навіть наполягають, що він не має права звинувачувати у війні простих росіян.

Анатолій Анатоліч звернув увагу не лише на слова Каспарова, а й на слова самого Юрія Дудя.

"В рамках роботи, нам довелося вивчити це інтерв'ю. І м'яко кажучи, воно було неприємним. Неприємно те, що половину інтерв'ю Дудь намагається захистити імпераліста Навального і народ росії, який нас вбиває. А Каспаров, виявився радикальнішим за нас багатьох. Він каже, що неможна говорити "путін у всьому винен", а є "росіяни, які прийшли вбивати українців". Він також каже, що Навальний не ліберал і нагадує його слова про Крим. Тобто Каспаров на нашому боці, а ось Дудь як завжди...", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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