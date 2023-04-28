Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич не скрывает того, что иногда смотрит канал журналиста и блогера Юрия Дудя, где он берет интервью у известных личностей. Но последнее справило на телеведущего неприятное впечатление. Об этом он рассказал в видеоролике, который опубликовал на странице в Инстаграм.
На этот раз Юрий Дудь взял интрвью в 13-го чемпиона мира по шахматам и оппозиционного политика Гарри Каспарова. Каспаров - еврей, армянского происхождения, родившийся в Азербайджане, но имеющий Хорватское гражданство и живущий в США по гринкарте.
Для аудитории самой болезненной стала часть о стратегии и тактике оппозиции. Многие сочли его слова, за нападки на оппозиционеров Навального и Яшина, а некоторые даже настаивают, что он не вправе обвинять в войне простых россиян.
Анатолий Анатолич обратил внимание не только на слова Каспарова, но и на слова самого Юрия Дудя.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Землетрясение всколыхнуло Украину: кто из оказался в эпицентре событий, детали
"Хайп он такой": Тополя и "Антитела" объявили концерт в Крыму и нарвались на критику
"Очень неприятная новость": украинцам рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Бахмуте
Скандал вокруг Русланы на "Евровидении-2023" получил новое продолжение: "Это несправедливо!"
"В рамках работы, нам пришлось изучить это интервью. И мягко говоря, было неприятным. Неприятно то, что половину интервью Дудь пытается защитить импералиста Навального и народ россии, который нас убивает. А Каспаров, оказался радикальнее нас многих. Он говорит, что нельзя говорить "путин во всем виноват", есть "россияне, которые пришли убивать украинцев. Он также говорит, что Навальный не либерал и припоминает его слова о Крыме. То есть Каспаров на нашей стороне, а вот Дудь как всегда....", - отметил Анатолий Анатолич.
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".