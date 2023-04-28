Анатолий Анатолич обратил внимание не только на слова Гарри Каспарова, но и на слова самого Юрия Дудя.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич не скрывает того, что иногда смотрит канал журналиста и блогера Юрия Дудя, где он берет интервью у известных личностей. Но последнее справило на телеведущего неприятное впечатление. Об этом он рассказал в видеоролике, который опубликовал на странице в Инстаграм.

На этот раз Юрий Дудь взял интрвью в 13-го чемпиона мира по шахматам и оппозиционного политика Гарри Каспарова. Каспаров - еврей, армянского происхождения, родившийся в Азербайджане, но имеющий Хорватское гражданство и живущий в США по гринкарте.

Для аудитории самой болезненной стала часть о стратегии и тактике оппозиции. Многие сочли его слова, за нападки на оппозиционеров Навального и Яшина, а некоторые даже настаивают, что он не вправе обвинять в войне простых россиян.

Анатолий Анатолич обратил внимание не только на слова Каспарова, но и на слова самого Юрия Дудя.

"В рамках работы, нам пришлось изучить это интервью. И мягко говоря, было неприятным. Неприятно то, что половину интервью Дудь пытается защитить импералиста Навального и народ россии, который нас убивает. А Каспаров, оказался радикальнее нас многих. Он говорит, что нельзя говорить "путин во всем виноват", есть "россияне, которые пришли убивать украинцев. Он также говорит, что Навальный не либерал и припоминает его слова о Крыме. То есть Каспаров на нашей стороне, а вот Дудь как всегда....", - отметил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

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