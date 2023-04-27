Українська актриса Ксенія Мішина , яка продовжує хвалитися своїм схудненням, показала незвичайні розваги з 11-річним сином Платоном. Дитина лише нещодавно відзначила свій день народження у колі друзів, проте зірка вже дозволяє їй явно не дитячі розваги.
При цьому артистка дозволяє дитині покермувати на камеру і хвалиться цим, хоча подібна поведінка неприпустима і навіть дуже небезпечна. Особливо дорогою, де їздять інші авто.
«До речі, мій син нещодавно здійснив мрію. Сісти за кермо. Виїхали за місто та круто провели день» - пише Мішина. Зазначимо, що трохи раніше артистку критикували за те, що вона сильно обмежує в харчуванні, адже й сама сиділа на дієті.
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Раніше, за словами Мішиної, вона ніколи не пропагувала схуднення та культ поганого тіла, проте продовжує показувати свої фото після перетворення. Артистка висловилася про свої будні знову:
«Адже можна дивитися на вершину айсберга інших людей. Однак спершу, перш ніж робити якісь висновки – варто зрозуміти, який шлях і скільки труднощів вони подолали. Висновок: живіть своє життя, насолоджуйтесь собою, кайфуйте від себе», - заявила Мішина.
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