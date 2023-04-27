Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина посадила маленького сина за кермо і похвалилася цим.

Українська актриса Ксенія Мішина , яка продовжує хвалитися своїм схудненням, показала незвичайні розваги з 11-річним сином Платоном. Дитина лише нещодавно відзначила свій день народження у колі друзів, проте зірка вже дозволяє їй явно не дитячі розваги.

При цьому артистка дозволяє дитині покермувати на камеру і хвалиться цим, хоча подібна поведінка неприпустима і навіть дуже небезпечна. Особливо дорогою, де їздять інші авто.

«До речі, мій син нещодавно здійснив мрію. Сісти за кермо. Виїхали за місто та круто провели день» - пише Мішина. Зазначимо, що трохи раніше артистку критикували за те, що вона сильно обмежує в харчуванні, адже й сама сиділа на дієті.

Раніше, за словами Мішиної, вона ніколи не пропагувала схуднення та культ поганого тіла, проте продовжує показувати свої фото після перетворення. Артистка висловилася про свої будні знову:

«Адже можна дивитися на вершину айсберга інших людей. Однак спершу, перш ніж робити якісь висновки – варто зрозуміти, який шлях і скільки труднощів вони подолали. Висновок: живіть своє життя, насолоджуйтесь собою, кайфуйте від себе», - заявила Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.