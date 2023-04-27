Украинская актриса, Ксения Мишина, которая продолжает хвалиться своим похудением, показала необычные развлечения с 11-летним сыном Платоном. Ребенок только недавно отметил свой день рождения в кругу друзей, однако звезда уже позволяет ему явно не детские развлечения.
При этом артистка разрешает ребенку порулить на камеру и хвалится этим, хотя подобное поведение недопустимо и даже очень опасно. Особенно на дороге, где ездят другие авто.
«Кстати, мой сын недавно осуществил свою мечту. Сесть за руль. Выехали за город и круто провели день» - пишет Мишина. Отметим, чуть ранее артистку критиковали за то, что она сильно ограничивает в питании, ведь и сама сидела на диете.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Донецк и Луганск никто штурмовать не будет": как ВСУ могут уволить оккупированные города
Россияне ударили "Калибрами", начался сильный пожар: количество раненых стремительно растет
"Уничтожает одну роту солдат рф за раз": ВСУ начали применять в Бахмуте новое оружие
Оборвалась жизнь знаменитого комика: Андрей Данилко поделился трагическим известием
Ранее, по словам Мишиной, она никогда не пропагандировала похудение и культ худого тела, однако продолжает показывать свои фото после преображения. Артистка высказалась о своих буднях снова:
«Ведь можно смотреть на вершину айсберга других людей. Однако сперва, прежде чем делать какие-либо выводы – стоит понять, какой путь и какое количество трудностей они преодолели. Вывод: живите свою жизнь, наслаждайтесь собой, кайфуйте от себя» - заявила Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.