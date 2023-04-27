Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина посадила маленького сына за руль и похвалилась этим.

Украинская актриса, Ксения Мишина, которая продолжает хвалиться своим похудением, показала необычные развлечения с 11-летним сыном Платоном. Ребенок только недавно отметил свой день рождения в кругу друзей, однако звезда уже позволяет ему явно не детские развлечения.

При этом артистка разрешает ребенку порулить на камеру и хвалится этим, хотя подобное поведение недопустимо и даже очень опасно. Особенно на дороге, где ездят другие авто.

«Кстати, мой сын недавно осуществил свою мечту. Сесть за руль. Выехали за город и круто провели день» - пишет Мишина. Отметим, чуть ранее артистку критиковали за то, что она сильно ограничивает в питании, ведь и сама сидела на диете.

Ранее, по словам Мишиной, она никогда не пропагандировала похудение и культ худого тела, однако продолжает показывать свои фото после преображения. Артистка высказалась о своих буднях снова:

«Ведь можно смотреть на вершину айсберга других людей. Однако сперва, прежде чем делать какие-либо выводы – стоит понять, какой путь и какое количество трудностей они преодолели. Вывод: живите свою жизнь, наслаждайтесь собой, кайфуйте от себя» - заявила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.