Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька з перших днів вторгнення росії почала активно волонтерити та давати благодійні концерти. На цей раз артистка заспівала для бійців ЗСУ і також навчилася стріляти на тренувальному полігоні з рушниці. Співачка поділилася кадрами у своєму інстаграмі.

Олександра Зарицька зазначила, що разом із іншими музикантами приїхала до українських захисників, які охороняють наше небо. Так, артисти приїхали до героїв ППО Києва та області, які сотні разів рятували нас від ворожих ракет і охороняють спокійний сон.

"Коли наші захисники пускають нас у своє повсякденне життя, показують рутину, дають постріляти на полігоні (це було нереально!!!), ще більше надихаєшся і відчуваєш рівень крутості ЗСУ", - зазначила Олександра Зарицька .

Солістка українського гурту " KAZKA" назвала українських бійців "суперлюдьми, на яких хочеться рівнятися" і навіть у їхній амуніції почуваєшся на вершині світу.

"Справжні, сильні, витривалі та дуже уважні, адже ціна помилки воїна надто висока Не впевнена, що існують слова, якими можна описати всю нашу подяку. Та вірю в обмін енергією та відчуття єдності, яка точно була з нами цього дня", - додала знаменитість.

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