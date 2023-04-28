Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая с первых дней вторжения рф начала активно волонтерить и давать благотворительные концерты. В этот раз артистка спела для бойцов ВСУ и также поучилась стрелять на тренировочном полигоне из ружья. Певица поделилась кадрами в своем Инстаграм.
Александра Зарицкая отметила, что вместе с другими музыкантами приехала к украинским защитников, которые охраняют наше небо. Так, артисты приехали к героям ПВО Киева и области, сотни раз спасавших нас от вражеских ракет и охраняют спокойный сон.
"Когда наши защитники пускают нас в свою повседневную жизнь, показывают рутину, дают пострелять на полигоне (это было нереально!!!), еще больше вдохновляешься и чувствуешь уровень крутости ВСУ", - отметила Александра Зарицкая.
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Солистка украинской группы "KAZKA" назвала украинских бойцов "суперлюдьми, на которых хочется равняться" и даже в их амуниции чувствуешь себя на вершине мира.
"Настоящие, сильные, выносливые и очень внимательные, ведь цена ошибки воина слишком высока Не уверена, что существуют слова, которыми можно описать всю нашу благодарность. Да верю в обмен энергией и ощущение единства, которое точно было с нами в этот день", - добавила знаменитость.
Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Александра Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.
Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.