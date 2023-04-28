22-летняя подружка телеведущего Владимира Остапчука Катя Поплавская показала себя. Звезда опубликовала селфи в своем Инстаграм после травмы, которую получила накануне во время поездки с избранником в Польшу.

"Снова в дорогу. Живу с дальнобойщиком", - написала Катя в публикации.

А до этого Поплавская обратила внимание на публикации о себе после полученной травмы. Подружка Остапчука обратила внимание, что украинцы критикуют ее в социальных сетях. Катя поделилась одним из комментаторов, который ее поддержал.

"Это треш. Под какую статью не зайди, там со всего сделают страч. Если хочется искупаться в дерьме, зайди в Фейсбук и почитай комментарии", - написал фанат.

"Я не обращаю внимание. Это хейтерская сеть, там когда-то писали о моем борще. Так 150 женщин написали, что он не может быть вкусным, потому что они варят не так. И меж собой тоже переругались", - написала подруга звезды.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный телеведущий, который был женат сначала на Елене Войченко, которая родила звезде двоих детей. После этого Остапчук женился на нотариусе Кристине, а недавно презентовал общественности свою 22-летнюю избранницу Екатерину Поплавскую.

Напомним, 22-летняя избранница Остапчука получила травму во время путешествия с любимым

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