Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм підкорив частиною запису зі своєю дочкою. Через те, що чоловік продовжує служити у лавах ЗСУ, він вкрай рідко бачить дитину, але бачиться з нею лише через відео.

Як відомо, Даніель у соціальній мережі рідко говорить про сім'ю та оберігає її від зайвої уваги. Однак на кадри з дочкою Салема завжди реагують позитивно і з розумінням ставляться до туги ведучого, адже багато хто чекає на рідних із передової.

«Вербальне спілкування наше все! жити без тебе не можу, мій Місяць! – написав Салем.

У мережі підтримали: «Яке кохання!; Донечка дуже схожа на батька 😍; Це так мило; Татова лапочка; Красуня; Це так мило; Донечка дуже на вас схожа, правда; Красуня!; ця відстань реально розбиває серце певною мірою!; Коли в нього обличчя засяяло, побачив доню».

Також трохи раніше Салем без зайвих слів вирішив показати мовою жестів, як ставляться до росіян практично всі. Причому міміка Даніеля найбільше привернула увагу українців, які оцінили звернення до Інстаграма.

"Без зайвих слів" - ще раз додав Салем під кадрами.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.