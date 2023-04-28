Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм покорил частью записи со своей дочерью. Из-за того, что мужчина продолжает служить в рядах ВСУ, он крайне редко видит ребенка, но видится с ней только через видео.

Как известно, Даниэль в социальной сети редко говорит о семье и оберегает ее от лишнего внимания. Однако на кадры с дочерью Салема всегда реагируют позитивно и с пониманием относятся к тоске ведущего, ведь многие ждут родных с передовой.

«Вербальное общение наше все! жить без тебя не могу, моя Луна!» - написал Салем.

В сети поддержали: «Какая любовь!; Доченька очень похожа на отца😍; Это так мило; Папина лапочка; Красавица; Это так мило; Доченька очень на вас похожа, правда; Красавица!; это расстояние реально разбивает сердце в какой-то мере!; Когда у него лицо засияло, увидел дочурку».

Также чуть ранее Салем без лишних слов решил показать на языке жестов, как относятся к россиянам фактически все. Причем мимика Даниэля больше всего привлекла внимание украинцев, которые оценили обращение в Инстаграм.

«Без лишних слов» - еще раз добавил Салем под кадрами.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.