Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова , яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж після кількох відвертих фотосесій виклала скромне фото, а у підписі до нього поділилася своїми роздумами.

Як бачимо, на новій чорно-білій фотографії Даша зняла себе на задньому сидінні автомобіля. Перед камерою вона з'явилася у темній шкіряній куртці з грубими контурами, яка прикрила її фігуру та декольте. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкове вираження.

У підписі до публікації Квіткова поділилася своїми роздумами: "Я і є - енергія". Фраза, яка сьогодні прозвучала на подкасті, який записувався. Дуже потужна фраза, згодні? Це відчуття всередині, коли ти розумієш, що все добре, як би складно не було в моменті.

Відчуття, коли ти розумієш, можеш будь-що. Відчуття, коли ти розумієш, що можеш зробити щось складне або те, що раніше не зробив би, але саме зараз - той момент, і під силу все. І зовсім не обов’язково мати посмішку до вух, ви можете бути навіть трішки сумними зовні, але головне те, що в душі і наскільки вона наповнена".

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