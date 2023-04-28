Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей после нескольких откровенных фотосессий выложила скромное фото, а в подписи к нему поделилась своими размышлениями.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Даша сняла себя на заднем сидении автомобиля. Перед камерой она появилась в темной кожаной куртке с грубыми контурами, которая прикрыла ее фигуру и декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.

В подписи к публикации Квиткова поделилась своими размышлениями: "Я и есть – энергия". Фраза, которая сегодня прозвучала на записываемой подкасте. Очень мощная фраза, согласны? Это чувство внутри, когда ты понимаешь, что все хорошо, как бы сложно ни было в моменте. Ощущение, когда ты понимаешь, можешь во что бы то ни стало. Чувство, когда ты понимаешь, что можешь сделать что-то сложное или то, что раньше не сделал бы, но именно сейчас – тот момент, и по силам все. И совсем не обязательно иметь улыбку до ушей, вы можете быть даже немного грустными снаружи, но главное то, что в душе и насколько она наполнена".

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