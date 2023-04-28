Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася фото, де позувала із чоловіком Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях зі зірками". Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
На фото Лілія Ребрик позувала з Андрієм Диким на своїй ділянці під Києвом. Зірка поділилася парою фотографій, показуючи своє сімейне щастя.
Фанати, включаючи Ольгу Сумську та Ганну Кошмал, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ви такі на Дикому стилі";
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"Зовсім не змінилися, ні! Помінялися-стали ще краще! Кохаємо вас!";
"Дуже хороші щастя та любові до вашої родини";
"Як гарні, будьте щасливі щодня";
"Вау, які стильні! Люблю вашу сімейку!";
"Ви дуже красива жінка! Захоплююсь Вами)";
"Вранці не вистачає улюбленого "Доброго ранку" Ліля, Марія, Толич та Герман";
"Ви дуже хороша пара! Щастя вам і вашій родині!";
"Прекрасна пара!! Божої милості та мирного неба над головою!!";
"Ви ідеальна пара і дуже підходить! Мені дуже подобається ваша родина! Та тримати! Все буде Україна!";
"Люблю Вашу родину!!! Ви такі чудові!".
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