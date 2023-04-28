Українська телеведуча Лілія Ребрик показала свого чоловіка-танцюриста Андрія Дикого, з яким зустрілася на "Танцях із зірками".

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася фото, де позувала із чоловіком Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях зі зірками". Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

На фото Лілія Ребрик позувала з Андрієм Диким на своїй ділянці під Києвом. Зірка поділилася парою фотографій, показуючи своє сімейне щастя.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську та Ганну Кошмал, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви такі на Дикому стилі";

"Зовсім не змінилися, ні! Помінялися-стали ще краще! Кохаємо вас!";

"Дуже хороші щастя та любові до вашої родини";

"Як гарні, будьте щасливі щодня";

"Вау, які стильні! Люблю вашу сімейку!";

"Ви дуже красива жінка! Захоплююсь Вами)";

"Вранці не вистачає улюбленого "Доброго ранку" Ліля, Марія, Толич та Герман";

"Ви дуже хороша пара! Щастя вам і вашій родині!";

"Прекрасна пара!! Божої милості та мирного неба над головою!!";

"Ви ідеальна пара і дуже підходить! Мені дуже подобається ваша родина! Та тримати! Все буде Україна!";

"Люблю Вашу родину!!! Ви такі чудові!".

Нагадаємо, 56-річна Сумська вразила молодим виглядом навіть без яскравого макіяжу.

Також Politeka повідомляла, що 56-річна Сумська заговорила про тяжку трагедію, схвилювавши українців

А ще Politeka писала, що Клопотенко підкорив Сумську солоденьким за рецептом Кобилянської