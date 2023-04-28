Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала своего мужа-танцора Андрея Дикого, с которым встретилась на "Танцях з зірками".

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась фото, где позировала с мужем Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками". Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

На фото Лилия Ребрик позировала с Андреем Диким на своем участке под Киевом. Звезда поделилась парой фото, показывая свое семейное счастье.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую и Анну Кошмал, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы такие на Диком стиле";

"Совершенно не изменились, нет! Поменялись-стали еще лучше! Любим вас!";

"Очень хорошие счастья и любви вашей семье";

"Как хороши, будьте счастливы каждый день";

"Вау, какие стильные! Обожаю вашу семейку!";

"Вы очень красивая женщина!Восхищаюсь Вами)";

"Утром не хватает любимого "Доброе утро" Лиля, Мария, Толич и Герман";

"Вы очень хорошая пара!!! Счастья вам и вашей семье!!!";

"Прекрасная пара!! Божьей милости и мирного неба над головой!!";

"Вы идеальная пара и очень подходит!!! Мне очень нравится ваша семья! Да держать!!! Все будет Украина!";

"Обожаю Вашу семью!!! Вы так замечательны!".

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