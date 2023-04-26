Ольга Сумская поделилась не самыми простыми воспоминаниями о прошлом, рассказывая о трагедии, которая многих лишила и здоровья, и близких. В комментариях люди с болью вспомнили о своих потерях.

Сегодня 37 годовщина крупнейшей ядерной катастрофы ХХ века – Чернобыльской трагедии. Украина и мир чествуют подвиг ликвидаторов - Героев, ценой собственной жизни защищавших человечество.

Ольга Сумская процитировала слова председателя ВРУ Стефанчука:

«Тогда советская пропаганда пыталась скрыть последствия беды и создать иллюзию незначительной аварии. Эта сознательная ложь привела к тысячам погибших и пострадавших от трагедии».

А после и сама вспомнила о прошлом:

«1986год…Я училась на 4 курсе театрального. Никакой информации об ужасной катастрофе по ТВ, кроме этой ЛЖИ на видео 😳! Обо всем узнавали от людей, которые эвакуировались и выезжали из того региона бесконечной очередью автобусов…

Интересно, как сегодня живут ликвидаторы? Люди пишут, что они получают жалкую пенсию» - задумалась Ольга.

В сети принялись делиться историями:

«Родная моя Украина, столько страданий...; Мой дед, который был одним из тысяч ликвидаторов на ЧАЭС, в возрасте 60 лет умер от рака легких. Так, здоровый дядя, под 2 метра поста, за 4 месяца просто исчез… умер в муках;

Рашиская ложь, протяженностью в жизнь😢; Мой дедушка вывозил людей, вследствие этого - умер (((; Это горе – преступление советской власти».

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