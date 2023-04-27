Ольга Сумская поделилась эмоционалньым постом после годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Артистка не только вспомнила о прошлом, но и показала сложные кадры, после чего высказалась о переживаниях, которые актуальны на данный момент.

«Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения… Цветут сакуры… Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!» - поделилась Ольга.

Многие поделились своими переживаниями, не забыв оценить образ 56-летней артистки:

«Какая красота; и как всегда, очень красивая, стильная и современная!; Как вам наш город?; Как хорошо; Великолепное фото! Вы прекрасны!; Ольга Вячеславовна, цветете, как эти сакуры!! Класс!; Бессмысленная красота! Очень гармонична с Вашей женской красотой, дорогая госпожа Ольга».

Ольга Сумская процитировала слова председателя ВРУ Стефанчука:

«Тогда советская пропаганда пыталась скрыть последствия беды и создать иллюзию незначительной аварии».

А после и сама вспомнила о прошлом:

«1986год…Я училась на 4 курсе театрального. Никакой информации об ужасной катастрофе по ТВ, кроме этой ЛЖИ на видео 😳! Обо всем узнавали от людей, которые эвакуировались и выезжали из того региона бесконечной очередью автобусов…».

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