Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними знімками із сином-підлітком, якого рідко показує шанувальникам.
На нових фотографіях Тетяна та її син Даніель зображені на прогулянці містом. Шанувальники здогадалися, що вони гуляли у Чернівцях, звідки співачка родом. Схоже, погода була дуже сприятлива для прогулянок, світило сонце, а на вулицях було багато людей.
На прогулянку TAYANNA вийшла у стильному спортивному костюмі з укороченими штанами та затишною кофтою на блискавці. Її волосся розпушене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки легка посмішка.
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У підписі до публікації Решетняк написала: "Люблю тебе, мій сину". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її з сином компліментами:
"Ви – чудові. Привітання цьому неймовірному хлопчику".
"Це ж Чернівці, вулиця Кобилянської".
"Який дорослий".
"Щастя хлопчику та мамі".
"Чернівці".
"Вітаю у Чернівцях".
"Повний синку, а мама худа".
"Такий уже дорослий".
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