Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними знімками із сином-підлітком, якого рідко показує шанувальникам.

На нових фотографіях Тетяна та її син Даніель зображені на прогулянці містом. Шанувальники здогадалися, що вони гуляли у Чернівцях, звідки співачка родом. Схоже, погода була дуже сприятлива для прогулянок, світило сонце, а на вулицях було багато людей.

На прогулянку TAYANNA вийшла у стильному спортивному костюмі з укороченими штанами та затишною кофтою на блискавці. Її волосся розпушене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки легка посмішка.

У підписі до публікації Решетняк написала: "Люблю тебе, мій сину". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її з сином компліментами:

"Ви – чудові. Привітання цьому неймовірному хлопчику".

"Це ж Чернівці, вулиця Кобилянської".

"Який дорослий".

"Щастя хлопчику та мамі".

"Чернівці".

"Вітаю у Чернівцях".

"Повний синку, а мама худа".

"Такий уже дорослий".

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