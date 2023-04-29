Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными снимками с сыном-подростком, которого редко показывает поклонникам.
На новых фотографиях Татьяна и ее сын Даниэль запечатлены на прогулке по городу. Поклонники догадались, что они гуляли в Черновцах, откуда певица родом. Похоже, погода была очень благоприятной для прогулок, светило солнце, а на улицах было много людей.
На прогулку TAYANNA вышла в стильном спортивном костюме с укороченными штанами и уютной кофтой на молнии. Ее волосы распушены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только легкая улыбка.
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В подписи к публикации Решетняк написала: "Люблю тебя, мой сын". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее с сыном комплиментами:
"Вы – отличные. Приветствие этому невероятному мальчику".
"Это же Черновцы, улица Кобылянской".
"Какой взрослый".
"Счастья мальчику и маме".
"Черновцы".
"Приветствую в Черновцах".
"Полный сынок, а мама худая".
"Такой уже взрослый".
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