Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому продемонструвала свій образ для чергового бранча.

Як видно, на відео Ілона з'явилася у цікавій локації, вона і так і сяк крутиться перед камерою, демонструючи своє вбрання. На ній розкішний темно-синій костюм вільного крою із золотистими ґудзиками, під піджак якого танцівниця одягла чорну водолазку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про своє вбрання, яке викликало фурор на черговій благодійній вечірці: "Сьогодні на 11 жіночому заході "UWU" я отримала шалену кількільсть комплементів щодо свого образу і цього неймовірного костюму. Мені дуже приємно. Дякую дівчата! Приємно бути в центрі уваги. Я хочу вас познайомити з дизайнером цього витвору мистецтва. Неймовірно талановита дівчина, подруга, жінка, мама і просто фантастична людина. Більше в мене не має слів, бо це кайф".

Нагадаємо, "Піддалася на його чари": Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, що їй захотілося зробити у Парижі.

Як повідомляла Politeka, "Які ви молодці": Цимбалюк з "Кріпосної" похвалився нагородою, яку отримав від військових.

Також Politeka писала, що "Як багато людей…": Решетник з "Холостяка" розповів, що його здивувало на прогулянці у Києві.