Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором продемонстрировала свой образ для очередного бранча.

Как видно, на видео Илона появилась в интересной локации, она и так и сяк вертится перед камерой, демонстрируя свой наряд. На ней роскошный темно-синий костюм свободного кроя с золотистыми пуговицами, под пиджак которого танцовщица надела черную водолазку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о своем наряде, который вызвав фурор на очередной благотворительной вечеринке: "Сегодня на 11 женском мероприятии "UWU" я получила безумное количество комплементов относительно своего образа и этого невероятного костюма. Мне очень приятно. Спасибо девушки! Приятно быть в центре внимания. Я хочу вас познакомить с дизайнером этого произведения искусства. Невероятно талантливая девушка, подруга, женщина, мама и просто фантастический человек. Больше у меня нет слов, потому что это кайф".

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