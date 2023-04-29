Співачка Анастасія Приходько публічно висловилася у бік відомого чоловіка через скандал у минулому та отримала багато критики.

Українська співачка Анастасія Приходько , суддя Співають всі, розповіла про те, що її американська віза була анульована через народного депутата та колишнього президента України Петра Порошенка. Приходько заявила про це у програмі "Слава+" , де пояснила, що вона не може здійснити гастрольний тур у США через цю ситуацію.

Співачка сказала, що Порошенко помстився їй після того, як вона виграла судову справу. Торік Приходько мала виступити на концерті на честь Дня Незалежності України, але її не пустили на літак і повідомили, що її візу було анульовано.

Крім того, Приходько наголосила, що Порошенко не виплатив їй гроші, а його компанії було визнано банкрутами.

"І я потім дізналася, що візу у мене забрали одразу після того, як я виграла суд. Гроші він теж не переказав", - додала артистка. До речі, подібні слова Анастасії викликали цілий конфлікт у мережі:

«Причому тут віза до Порошенка? Вона така важлива, щоб такі махінації проводити? Дуже дивні висновки, що візу "забрали одразу після суду"; О Боже, яка маячня! Яка віза та Порошенко? Візу їй анулювали за якісь порушення, про які вона, звісно, ​​не говорить;

Уявила собі, як Порошенко дзвонить Байдену і каже – анулюйте Настуні візу; Передвиборна політика вже почалася!); Що? І тут Порох винен??? Ну як він усе встигає? 😂; Господи, знову у всьому винен Порошенко… Ну, не смішно самим… вже доходить до абсурду».

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